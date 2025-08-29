Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da "Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" panelinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Harun Kutbe  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

