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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Bahattin Gönültaş   | 30.04.2020
ECB Başkanı Lagarde: Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor." dedi.

Lagarde, bankanın bu yılın üçüncü Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için hükümetler tarafından alınan tedbirlerin ekonomik faaliyeti durdurduğunu belirten Lagarde, salgın için ECB'nin aldığı önlemlerin Avro Bölgesi'nin finans sisteminde likidite koşullarını destekleyeceğini ifade etti.

Lagarde, son verilerin Avro Bölgesi'ndeki ekonomilerde "daha önce görülmemiş" bir küçülmeye işaret ettiğini aktararak, "Bankanın yetkisi dahilindeki gerekli olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Para politikasının tüm üye ülkelere aktarıldığından emin olacağız." dedi.

Bu yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik daralmanın yüzde 5 ila yüzde 12 arasında değişeceğini belirten Lagarde, salgının etkisinin yılın ikinci çeyreğinde daha "ağır" olacağını vurguladı.

"Pandemi Acil Varlık Alım Programı gelecek yıla uzatılabilir"

Christine Lagarde, Kovid-19 salgınının Avro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor." dedi.

Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) gelecek yıla uzatılabileceğini ve buna icra kurulunun karar vereceğini bildiren Lagarde, "En iyi aracımız PEPP. Bunu ve diğer politika araçlarına yerleştirilen esnekliği tam olarak kullanacağız. PEPP'te her türlü değişikliğe hazırız." diye konuştu.

Lagarde, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin daha az etkilendiğini ifade ederek, enflasyonun gelecek aylarda önemli ölçüde düşeceğini kaydetti.

Kovid-19 pandemisinin seyri konusunda bir netlik olmadığını vurgulayan Lagarde, ekonomik durumu sürekli gözlemlediklerini söyledi.

Lagarde, bankaların daha fazla kredi vermeleri için Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını gevşettiklerini, banka dışı kurumlara kredi kapılarını kapatmadıklarını da sözlerine ekledi. 

ECB, yılın üçüncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Avro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu açıkladı.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

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