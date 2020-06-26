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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Abdulkadir Karakaya   | 26.06.2020
NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 16 oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

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