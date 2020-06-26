NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'de 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.
Ankara
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 16 oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
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NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.
NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.