Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 414'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 414'e yükseldi.

Bilal Acar   | 26.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 414'e çıktı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı / AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 43 bin 414'e çıktı.

Vaka sayısı ise 1006 artarak 309 bin 360'a ulaştı. Son 24 saatte 165 bin 665 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 911 bin 226 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi
NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 414'e çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 127 bine yaklaştı
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 414'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 414'e çıktı

İngiliz Bakan'dan 'İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması' için olumlu mesaj

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiliz posta servisi 2 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz posta servisi 2 bin kişiyi işten çıkaracak
ECB Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden likidite sağlayacak

ECB Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden likidite sağlayacak
Moody’s : İspanya’nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak

Moody’s : İspanya’nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak