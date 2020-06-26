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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 708'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 26.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 708'e yükseldi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısı 665'lik düşüşle 17 bin 638'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 239 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 259 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 890'lık artışla 187 bin 615'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 215 bin 922 test yapıldı.

İtalya'da okulların açılacağı tarih belli oldu

Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, düzenledikleri ortak basın toplantısında, okulların 14 Eylül'de yoğun tedbirler altında açılacağını söyledi.

Ülkede okullar, salgının yoğun görüldüğü kuzeydeki Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde şubat ayında, kalan bölgelerde mart ayında tatil edilmişti.

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