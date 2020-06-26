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Politika, Koronavirüs

HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

HDP Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir." ifadesi kullanıldı.

Alper Atalay   | 26.06.2020
HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TBMM

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin bir süredir Meclis'te de artarak görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, HDP TBMM Grubu'nun bulunduğu katta, bir temizlik personelinin hafta başında Kovid-19 olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Grup başkanvekillerinin açıklamasında, "Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan milletvekilinin ismi açıklanmadı.

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