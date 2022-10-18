Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2023 yılı için 19,5 milyar liralık bütçe
Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2023 yılı bütçesinden alacağı pay 19,5 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı, 13 milyar 375 milyon lira ile BTK alacak.
Ankara
AA muhabirinin, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 19 milyar 535 milyon 347 bin lira ödenek tahsis edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 milyar 375 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.
Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 1 milyar 888 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 847 milyon 250 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 900 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 564 milyon 301 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 410 milyon lira, Rekabet Kurumuna 559 milyon 953 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 519 milyon 954 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 180 milyon 824 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 148 milyon 665 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 141 milyon 400 bin lira kaynak sağlanacak.
2023 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:
|KURUMLAR
|TOPLAM (TL)
|RTÜK
|564.301.000
|BTK
|13.375.000.000
|SPK
|900.000.000
|BDDK
|1.888.000.000
|EPDK
|847.250.000
|KİK
|410.000.000
|Rekabet Kurumu
|559.953.000
|Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
|180.824.000
|Kişisel Verileri Koruma Kurumu
|148.665.000
|Nükleer Düzenleme Kurumu
|519.954.000
|Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
|141.400.000
|Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı
|19.535.347.000
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