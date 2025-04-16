Dünya Bankası Başkanı, gelişmekte olan ülkelerde ticaretin serbestleşmesinin önemine işaret etti
Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga, birçok gelişmekte olan ekonominin hala gelişmiş ülkelerden daha yüksek tarifelere sahip olduğunu, bunun karşılıklılık esasına dayalı tarifeler ve rekabet gücü kaybı gibi risklere yol açtığını söyledi.
Washington
Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 21-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Bahar Toplantıları öncesi basın toplantısı düzenledi.
Belirsizlik ve dalgalanmanın daha temkinli bir ekonomik ve iş ortamına yol açtığını belirten Banga, bunun hükümetlerin ve işletmelerin yatırım kararlarını etkileyebileceğini düşündüğünü söyledi.
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Banga, gelişmekte olan ekonomilerin küresel ticarette 20 yıl öncesine kıyasla çok daha merkezi bir rol oynadığını vurgulayarak, bu ülkelerin küresel ticaretteki payının yükseldiğini aktardı.
Birçok gelişmekte olan ekonominin hala gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek tarifelere sahip olduğuna işaret eden Banga, bunun karşılıklılık esasına dayalı tarife ve en önemlisi de rekabet gücü kaybı gibi risklere yol açtığını kaydetti.
Banga, "Dolayısıyla sadece seçili ortaklarla değil, geniş tabanlı bir serbestleşme bu risklerin dengelenmesine yardımcı olabilir ve pazara erişimi genişletebilir. Tarih, daha açık ekonomilerin daha hızlı büyüme eğiliminde olduğunu ve şoklara daha etkili bir şekilde dayandıklarını gösteriyor." dedi.
"Ülkeler müzakere ve diyaloğa önem vermeli"
Daha derin bölgesel entegrasyonun önemini vurgulayan Banga, "Gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ticaret hızla artıyor. Bu ülkelerden yapılan ihracatın neredeyse yarısı artık diğer gelişmekte olan pazarlara gidiyor. Daha verimli sınır süreçleri, daha düşük ticaret maliyetleri, daha az sürtüşme, net menşe kuralları yoluyla bölgesel bağları güçlendirmek, ticaret hacmini artırabilir ve daha istikrarlı ve çeşitlendirilmiş büyümeyi destekleyebilir." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler ve misilleme önlemleriyle şekillenen yeni düzene, küresel ekonominin uyum sağlamasının ne kadar süreceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Banga, ülke bazında yürütülen müzakerelerde ne kadar hızlı sonuca ulaşılabileceği kestirilemediği için bu sürecin zaman çizelgesini tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.
Banga, "Gerçekten önemli olduğunu söyleyebileceğim tek şey, ülkelerin müzakere ve diyaloğu önemsemeleri gerektiği. Bu aşamada bu gerçekten önemli olacak ve bunu ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olacak." dedi.
Dünya Bankası Başkanı Banga, bölgesel ve ikili ticaret anlaşmalarını sürdürmek için işbirliği yapabilecek istekli ortaklarla çalışmanın da önemli olduğunu bildirdi.
ABD'nin, Dünya Bankası'nın aktif ve mali olarak destekleyici bir ortağı olarak kalacağından ne kadar emin olunduğuna ilişkin soru üzerine Banga, ABD hükümetiyle aktif görüşmeler yürüttüklerini, Dünya Bankası Grubu'nun neden önemli olduğu ve bu yapının ABD dahil her bir ülkeyi neden ilgilendirmesi gerektiği konusunda oldukça yapıcı görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Banga, ABD'nin dünyanın en yoksul ülkelerine kalkınmaları için kredi ve hibe imkanı sunan Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) ne kadar katkı sağlayacağını ise henüz bilmediğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.