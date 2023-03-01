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Ekonomi

DTÖ küresel mal ticareti büyümesinin ilk çeyrekte zayıf kalabileceğini bildirdi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticareti büyümesinin 2022'nin son çeyreğinde ivme kaybetmiş gibi göründüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de zayıf kalmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 01.03.2023
DTÖ küresel mal ticareti büyümesinin ilk çeyrekte zayıf kalabileceğini bildirdi

New York

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, dünya mal ticareti büyümesinin 2022'nin son çeyreğinde ivme kaybetmiş gibi göründüğü belirtilerek, bu yılın ilk çeyreğinde de zayıf kalmasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Bir önceki raporda 96,2 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 92,2'ye gerilediği aktarılan raporda, söz konusu puanın, barometrenin temel değeri olan 100'ün altında olduğu ve hacim bazında zayıflayan ticaret büyümesine işaret ettiği vurgulandı.

Raporda, dünya mal ticaret hacmi büyümesinin 2022'nin 3'üncü çeyreğinde güçlü olduğu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6'lık bir artış kaydettiği hatırlatıldı.

Geçen yılın ilk üç çeyreğindeki kümülatif yıllık büyümenin, yüzde 4,4 ile DTÖ'nün Ekim 2022'deki yüzde 3,5'lik artış tahmininin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, öncü göstergelerin, çeyreklik ticaret hacmi büyümesinin 2022'nin 4. çeyreğinde muhtemelen negatife döneceği ve yıllık ticaret hacmi büyümesinin söz konusu tahminle uyumlu hale geleceğine işaret ettiği belirtildi.

Çin limanlarının konteyner taşıma kapasitesinin toparlanmaya başlaması nedeniyle, beklenen ticaret yavaşlamasının kısa ömürlü olabileceği ifade edildi.

Raporda, ABD, Avrupa ve Japonya'daki satış ve üretim rakamlarının Çin'deki düşüşlerin üzerinde olmasıyla desteklenen ve 105,8 puan olan otomotiv ürünleri endeksi dışında, barometrenin tüm bileşen endekslerinin trendin altına düştüğü bildirildi.

İhracat siparişleri endeksinin 97,4 puanla trendin altında kalmasına rağmen yakın gelecekte olası bir yükselişe işaret ettiği vurgulanan raporda, konteyner taşımacılığı, hava taşımacılığı, elektronik bileşenler ve hammaddeler endekslerinin düştüğü ve trendin altında kaldığı kaydedildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.

DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.

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