Euro
9.21
Dolar
7.83
BIST 100
1,155.34
Altın
1,889.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasının tanıtımına katılıyor Azerbaycan'da çatışma bölgesinde görev yapan AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan roket, kısa süreli paniğe neden oldu.
logo
Ekonomi

Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

Kovid-19’un sebep olduğu küresel ekonomik resesyona rağmen "süper zenginler" servetlerini dörtte bir oranında artırdı.

Bahattin Gönültaş   | 07.10.2020
Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

Berlin

Koronavirüs (Kovid-19) krizinin belirsizliğini koruduğu ortamda dolar milyarderlerinin serveti de 10,2 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC)’ın “2020 Servet Raporu”nu yayınladı. Buna göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin yaklaşık 2 bin 200 kişisinin serveti 10,2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8,9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158’den 2 bin 189’a çıktı.

Rapora göre, dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.

Servet raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42,5 artırarak 1,8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50,3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'
DSÖ: Kovid-19 aşısı ülkelere 2021'in ortasında dağıtılmaya başlanacak
Enfeksiyon doktorundan 'düğün nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun' çağrısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 65 bini aştı
Diş hekimi Prof. Dr. Akkocaoğlu'ndan 'Kovid-19 salgınında ağız sağlığının korunması' uyarısı

Benzer haberler

Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

Dolar milyarderlerinin serveti 10,2 trilyon dolara yükselerek rekor kırdı

İran'da dolar ilk kez 30 bin tümeni aşarak yeni bir rekor kırdı

Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kalkınmasını savunan özel sektöre düşmanlık yapmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kalkınmasını savunan özel sektöre düşmanlık yapmaz