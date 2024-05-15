Dolar
32.27
Euro
34.94
Altın
2,369.06
ETH/USDT
2,908.40
BTC/USDT
62,242.00
BIST 100
10,182.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 4 ayda 478,8 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Doğu Karadeniz'den Ocak-Nisan 2024'te yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 478 milyon 812 bin 362 dolar oldu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Doğu Karadeniz'den 4 ayda 478,8 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden yılın 4 ayında 81 ülke, özerk ve serbest bölgeye fındık satıldığını söyledi.

Bu ihracattan 478 milyon 812 bin 362 dolar gelir elde edildiğini belirten Kalyoncu, "Doğu Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminde 353 milyon 74 bin 717 dolarlık fındık ihraç edilmişti. Bölgeden yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 36 artmış oldu." dedi.

İtalya'ya fındık ihracatı yüzde 19 arttı

Kalyoncu, İtalya, Almanya ve Polonya'nın en fazla fındık satılan 3 ülke olduğunu, İtalya'ya bu dönem 123 milyon 292 bin 619 dolarlık fındık ihraç edildiğini dile getirdi.

Bölgeden geçen yılın ilk 4 ayında İtalya'ya 103 milyon 272 bin 770 dolarlık fındık satıldığını belirten Kalyoncu, söz konusu ülkeye ihracatın yüzde 19 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, İtalya'yı 91 milyon 574 bin 516 dolarla Almanya, 38 milyon 574 bin 893 dolarla Polonya'nın takip ettiğini söyledi.

Fındık ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kalyoncu, Cezayir, Dubai, Venezuela, Sri Lanka, Senegal, Mauritius ve Türkmenistan'a da bu dönem fındık satıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin üzerine gidecektir
Hatay'da depremde 28 kişinin öldüğü binanın müteahhitleri birbirlerini suçladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bölgesel ve küresel alandaki rolüyle istikrarlaştırıcı bir güçtür
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılıyor

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'den 4 ayda 478,8 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Doğu Karadeniz'den 4 ayda 478,8 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü

Eklem ağrısı nedeniyle yürüme güçlüğüyle geldiği Trabzon'da şikayetlerinden kurtuldu

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geliri 4 ayda yüzde 51 arttı

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geliri 4 ayda yüzde 51 arttı
Tuğba öğretmen gelin gittiği şehirde "Trabzon Ağzı Sözlüğü" çıkardı

Tuğba öğretmen gelin gittiği şehirde "Trabzon Ağzı Sözlüğü" çıkardı
İkiziyle tedavi gördüğü serviste yenidoğan hemşireliği yapıyor

İkiziyle tedavi gördüğü serviste yenidoğan hemşireliği yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet