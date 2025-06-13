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Ekonomi

Doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme geliyor

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin güvenilir, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın kamuoyu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme geliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğrudan satış sistemlerine yönelik önemli bir adım atıldığı ifade edildi.

Ekonomiye sağladığı katkı, girişimcilik fırsatlarını artırması ve esnek çalışma imkanı sunması bakımından önem taşıyan doğrudan satış sistemlerinin, Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yasal çerçeveyle daha güçlü bir zemine oturtulduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, 'Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı' kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile hem tüketicilerin korunması hem de sektördeki yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Açıklamada, doğrudan satış sistemlerinin, zaman zaman piramit yapı benzeri yasa dışı oluşumlara zemin hazırlayabildiği ve bu durumun tüketici mağduriyetlerine yol açarken sektörün güvenilirliğini de zedelediği kaydedildi.

Bakanlık olarak bu sorunun önüne geçmek amacıyla "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, doğrudan satış sistemlerine özel hükümler içeren 47/A maddesinin, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"a eklendiği bilgisi verildi.

Doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme

Açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme olduğuna dikkati çekildi.

Taslak yönetmelikteki temel başlıklara yer verilen açıklamada, tüketicilerin sahip olduğu haklar, doğrudan satış şirketlerinin tabi olacağı ilke ve esaslar, Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesi ile doğrudan satış şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, doğrudan satış sistemleriyle yasa dışı piramit yapılar arasındaki farkların objektif kriterlerle belirlenmesi hususlarının düzenlemede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenlemeyle doğrudan satış sektörünün sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, aynı zamanda tüketicilerin korunması ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesi sürecinde kamuoyunun katkı ve değerlendirmelerini önemsiyor, yönetmelik taslağının geniş katılımlı bir istişare süreciyle nihai haline kavuşmasını hedefliyoruz."

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