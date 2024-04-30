Dolar
32.38
Euro
34.69
Altın
2,297.98
ETH/USDT
3,012.70
BTC/USDT
61,157.00
BIST 100
10,083.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Doğal gazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayıs itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Murat Temizer  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Doğal gazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Ankara

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Edirne'de sağanak etkili oldu
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

Benzer haberler

Doğal gazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğal gazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Avrupa'nın geçen yılki doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı

Küresel piyasalarda petrol ve gaz keşifleri yarıya düştü, maliyetler ikiye katlandı

Avrupa'da dolu gaz depolarının spot piyasada fiyatları aşağı yönlü baskılaması bekleniyor

Avrupa'da dolu gaz depolarının spot piyasada fiyatları aşağı yönlü baskılaması bekleniyor
AB'nin enerji sepetinde son 3 yılda Rus gazının yerini LNG aldı

AB'nin enerji sepetinde son 3 yılda Rus gazının yerini LNG aldı
Devlet, ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yaptı

Devlet, ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet