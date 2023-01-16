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Ekonomi

Doğal gaz yatırımları sayesinde 2023'ün en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

2023 Yılı Yatırım Programı'na göre, kamu iktisadi teşebbüsleri bu yıl 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık yatırım yapacak.

Merve Özlem Çakır   | 16.01.2023
Doğal gaz yatırımları sayesinde 2023'ün en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

Ankara

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bu yıl 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık yatırıma imza atacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Doğalgaz Sahası geliştirme çalışmaları ile yeni projelerin sondaj faaliyetleri için ayrılan ödeneğin de katkısıyla 2023'te en çok yatırım yapacak KİT olacak.

AA muhabirinin, 2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2023 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 546 ana proje olmak üzere, 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı KİT yatırımlarına ayrıldı.

TPAO, keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 55,4 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 76,6 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Kuruluş söz konusu ödeneğin 13,5 milyar liralık kısmı ile 19 ilde yeni projelerin sondaj çalışmalarını, 2,1 milyar lirası ile 16 ildeki kuyu tamamlama yatırımlarını gerçekleştirecek.

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 28,3 milyar lira ile ikinci, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 17,1 milyar lira ile üçüncü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 14,3 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 8,9 milyar lira, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 8 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 4,5 milyar lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 2,4 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 774,9 milyon liralık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü (TÜRASAŞ) 654 milyon liralık, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü 343,9 milyon liralık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 331,4 milyon liralık, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) 248 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

KİT yatırımlarının yarısı madencilik faaliyetlerine ayrıldı

Öte yandan, 2023 yılındaki KİT yatırımlarının yüzde 47,6'sını madencilik yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde madencilik için 77,8 milyar lira, ulaştırma ve haberleşme için 42 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 39,5 milyar liralık yatırım yapılacak.

Bunları yaklaşık 3 milyar lirayla imalat ve 906 milyon lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.

2023 yılında KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

KuruluşlarTutar (bin lira)
BOTAŞ14.250.000
Çay İşletmeleri 100.000
Devlet Malzeme Ofisi 69.850
DHMİ4.537.000
Et ve Süt Kurumu100.000
ETİ Maden İşletmeleri2.410.000
EÜAŞ8.031.000
Kıyı Emniyeti331.426
Türkiye Şeker Fabrikaları343.964
Türkiye Taşkömürü Kurumu190.000
TİGEM774.850
TCDD 28.259.335
TCDD Taşımacılık AŞ8.941.000
TEDAŞ 248.000
TEİAŞ17.113.000
TEMSAN 30.000
Türkiye Kömür İşletmeleri235.870
Toprak Mahsulleri Ofisi218.530
TPAO76.558.700
TÜRASAŞ654.000
TOPLAM163.396.525
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