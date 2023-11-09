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Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yerli kart TROY'a geçiş yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a geçiş yapacak.

Fırat Taşdemir  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı, yerli kart TROY'a geçiş yapıyor

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri, maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş noktasındaki görüşmeleri dün gerçekleştirdi.

TROY karta geçişler yaklaşık iki hafta sonra sağlanacak.

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları artık TROY kart kullanacak.

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