Dolar
32.93
Euro
35.25
Altın
2,329.97
ETH/USDT
3,428.50
BTC/USDT
61,348.00
BIST 100
10,760.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Bak, İstanbul’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadyumu'ndaki açılış töreninde konuşuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta Galatasaray Kulübü ile spor giyim markası PUMA arasında forma sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreninde konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu. -VTR- Bakan Özhaseki, Ankara’da ‘’ Çevre Projeleri Medya Buluşması’’ programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2023'te yıllık yüzde 115,5 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,5 artarak 638,3 milyar liraya yükseldi.

Mertkan Oruç  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2023'te yıllık yüzde 115,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 115,5 yükselerek 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 lira oldu.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 283,8 ile su ürünleri hayat sigortasında gerçekleşti.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 0,3'lük artışla 3 milyon 86 bin 697'ye ulaştı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artarak 9 milyar 244 milyon 510 bin 895 lirayı, toplam prim tutarı da yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon 600 bin 284 lirayı buldu.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 azalma göstererek, 33 milyon 372 bin 370 dekara geriledi. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 42,9 ve yüzde 0,2 arttı.

Toplam ödenen hasar bedelindeki artış yüzde 109,6'yı buldu. Branşlara göre incelendiğinde, bu alanda ilk sırayı 5 milyar 76 milyon 169 bin 657 lira bedelle bitkisel ürünler aldı. Bunu 1 milyar 505 milyon 720 bin 636 lira ile büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi.

Toplam ödenen hasar bedeli, nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 2 milyar 378 milyon 149 bin 573 lirayla don olayı aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
18 soruda Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa
Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu
TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye'nin ihracatı mayısta 24 milyar 66 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı mayısta 24 milyar 66 milyon dolar oldu

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2023'te yıllık yüzde 115,5 arttı

Türkiye'de geçen yıl üretimden yapılan sanayi ürünleri satışı 13,3 trilyon lira oldu

TÜİK 55 sözleşmeli personel alacak

TÜİK 55 sözleşmeli personel alacak
Yurt dışı ÜFE mayısta aylık yüzde 0,42, yıllık yüzde 65,48 arttı

Yurt dışı ÜFE mayısta aylık yüzde 0,42, yıllık yüzde 65,48 arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 1,72, yıllık yüzde 52,2 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 1,72, yıllık yüzde 52,2 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet