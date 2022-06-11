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Ekonomi

Deri ve deri mamulleri sektöründen mayısta 116,8 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektörü mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1’lik artışla 116,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Furkan Gençoğlu   | 11.06.2022
Deri ve deri mamulleri sektöründen mayısta 116,8 milyon dolarlık ihracat

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre sektör mayıs ayında en çok Almanya, İtalya ve İngiltere'ye ihracat yaptı.

Almanya’ya yüzde 25,2 artışla 10,5 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 63 artışla 9,2 milyon dolar ve İngiltere’ye yüzde 12,9 artışla 5,3 milyon dolar ihracat yapıldı.

AB ülkelerine yüzde 25,3’lük bir artışla 49,2 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. En çok ihracat artışı yaşanan ülke yüzde 389,1'lik artışla 1,1 milyon dolarlık ihracata ulaşılan Dominik Cumhuriyeti oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen alt sektör yüzde 16,1’lik artışla 64,6 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, sektörün ocak-mayıs döneminde 806,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu değer ile sektörümüz tüm zamanların en yüksek ocak–mayıs dönemi ihracatını gerçekleştirmiş oldu ve aynı zamanda bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat değeri geçen yılın ilk 6 ayındaki ihracat değerini dahi geride bırakmış oldu." diye konuştu.

Ayakkabı sektöründe de rekorların devam ettiğini aktaran Karaca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayakkabı sektöründe yine bir rekorla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4’lik bir artış yakaladık ve 506,5 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştık. Mamul Deri ve Kürk sektörümüzde yüzde 34,8 artışla 126,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, Saraciye sektörümüz yüzde 46,8 artışla 122 milyon dolarlık ihracat değeriyle tüm zamanların ocak-mayıs dönemsel rekoruna imza attı.

Deri ve Kürk Giyim sektörümüz ise yüzde 21,7 artışla 49,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 5 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke, yüzde 37,2 artarak 70,1 milyon dolarla Almanya, yüzde 103,2 artışla 68 milyon dolar değerinde İtalya, yüzde 2,7 düşüşle 44,7 milyon dolar değerinde ihracatla Rusya oldu. AB ülkelerine ise yüzde 47,9’luk bir artışla 351 milyon dolarlık ihracat sağladık.”

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen de Rusya-Ukrayna savaşından ötürü ticari kayıp yaşadıkları söyledi.

Bu kaybın yerini Amerika pazarı ile doldurmaya çalıştıklarını dile getiren Gözmen, "Amerika’daki pazar payımız şu an yüzde 20’lerde. Hedefimiz bunu kısa zamanda yüzde 50’lere çıkarmak." şeklinde konuştu.

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