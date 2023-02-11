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Ekonomi

Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi.

Merve Özlem Çakır   | 11.02.2023
Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre, eklenen geçici maddeyle, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu illerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik tespiti, adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir herhangi bir belgeyle yapılabilecek. Bunun mümkün olmaması durumunda işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.

Tebliğ, 8 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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