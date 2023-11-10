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Ekonomi

Deprem bölgesindeki yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteğinde bulunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, yeniden inşa faaliyetleri kapsamında altyapı çalışmaları için yaklaşık 40 milyar lira hibe desteğinde bulunuldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Deprem bölgesindeki yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteğinde bulunuldu

Ankara

Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bölgenin hızla ayağa kaldırılması için konut ve iş yerlerinin yanı sıra altyapı projelerini de sürdürüyor.

Bakanlık, İller Bankası aracılığıyla yeniden inşa çalışmaları kapsamında, altyapı projelerinde kullanılmak üzere yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteği verdi.

Bakanlıkça hibe desteği verilen iller ve hibe miktarları şöyle:

"Hatay'a 11 milyar lira, Kahramanmaraş'a 8 milyar lira, Adıyaman'a 4,5 milyar lira, Gaziantep'e 3,7 milyar lira, Malatya'ya 3 milyar lira, Şanlıurfa'ya 2,3 milyar lira, Adana'ya 2,2 milyar lira, Diyarbakır ve Osmaniye'ye 2,1'er milyar lira, Mersin'e 1,1 milyar lira."

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