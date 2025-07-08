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Ekonomi

Denizcilik Genel Müdürlüğü Suriye ile denizcilik alanında işbirliği yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Suriye Denizcilik İdaresi ile Suriye limanlarının yeniden inşası ve işletilmesi gibi konularda işbirliğinde bulunacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Denizcilik Genel Müdürlüğü Suriye ile denizcilik alanında işbirliği yapacak

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Suriye Denizcilik İdaresi ile çevrim içi bir toplantı yapıldı.

Toplantının verimli geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Toplantıda, Suriye limanlarının yeniden inşası ve işletilmesi, iki ülke arasında Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi, Suriye limanlarında hizmet kalitesinin artırılması ve gerekli kontrollerin sağlanması için dijital sistemler kurulması, bu ay içinde Mersin ve İskenderun'da detaylı görüşmeler için yüz yüze teknik bir toplantı düzenlenmesi hususlarında mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, bölgesel denizcilik işbirliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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