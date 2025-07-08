Denizcilik Genel Müdürlüğü Suriye ile denizcilik alanında işbirliği yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Suriye Denizcilik İdaresi ile Suriye limanlarının yeniden inşası ve işletilmesi gibi konularda işbirliğinde bulunacak.
Ankara
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Suriye Denizcilik İdaresi ile çevrim içi bir toplantı yapıldı.
🇹🇷🇸🇾 Suriye Denizcilik İdaresi ile verimli bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) July 8, 2025
Toplantıda;
⚓️ Suriye limanlarının yeniden inşası ve işletilmesi,
⚓️ İki ülke arasında Ro-Ro ve denizyolu taşımacılığının geliştirilmesi,
Suriye limanlarında hizmet kalitesini artırmak ve gerekli… pic.twitter.com/ecBLzOKF6f
Toplantının verimli geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Toplantıda, Suriye limanlarının yeniden inşası ve işletilmesi, iki ülke arasında Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi, Suriye limanlarında hizmet kalitesinin artırılması ve gerekli kontrollerin sağlanması için dijital sistemler kurulması, bu ay içinde Mersin ve İskenderun'da detaylı görüşmeler için yüz yüze teknik bir toplantı düzenlenmesi hususlarında mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, bölgesel denizcilik işbirliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.