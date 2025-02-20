Dolar
36.29
Euro
38.16
Altın
2,940.76
ETH/USDT
2,727.30
BTC/USDT
97,855.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah Özkul  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyguladıkları politikaların olumlu çıktılarını almaya devam ettiklerini belirtti.

Bir yandan KKM bakiyesini azaltırken, bir yandan rezervleri güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, başından itibaren geçici bir tedbir olarak tasarlanan KKM'den çıkış sürecinin finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan, kademeli olarak gerçekleştirildiğini anımsattı.

KKM'de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasıyla, son haftaların en büyük düşüşünün yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"KKM'nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023 tarihinden bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Söz konusu gerilemeye karşın, politikalarımızın etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranı sınırlı seviyede kalmıştır. Türk lirası varlıklara güvenin artması ve ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyretmesi neticesinde rezervlerimiz de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmektedir. Brüt rezervlerimiz 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine çıkarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır.

Rezervlerimizin güçlenmesi, KKM bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artması, devam etmekte olan dezenflasyonist süreci desteklerken, Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi başlatıldı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama

Vatandaşların ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleşti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet