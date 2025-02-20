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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 912 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Öte yandan, swap hariç net rezerv olarak da bilinen tüm yükümlülüklerinden arındırılmış Merkez Bankası rezervleri de 71 milyar 498 milyon dolarla rekor kırdı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933
10.01.202566.02194.426160.447
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560
07.02.202570.56396.929167.492
14.02.202572.475100.677173.152

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