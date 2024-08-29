Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Ankara
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.