Dolar
34.07
Euro
37.74
Altın
2,521.21
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
59,381.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Alper Şaşmaz  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Ankara

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yeni eğitim öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına davet
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak
RTÜK Başkanı Şahin'den, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan: Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi: Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı rakamı

Ege ovalarında Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı da kurutma mesaisi de erken başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi programına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi programına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet