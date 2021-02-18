Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gübre ve hububat desteklerindeki artış, sektör tarafından olumlu karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan gübre ve hububat ürünlerine verilen destek artışı, sektör temsilcilerini memnun etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, gübre destekleri, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda yüzde 100 artırılacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekar başına 8 lira olan destek, 16 liraya yükseltilecek. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak verilen dekar başına 10 lira olan destekleme ödemesi, 20 liraya çıkarılacak.
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, söz konusu desteklerdeki artışa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu zamana kadar yaptıkları görüşmelerde bu desteklere ilişkin artış taleplerini ilettiklerini aktaran Taşpınar, "Desteklerde önemli derecede artış gerçekleşti. Gübre ve hububat desteklerindeki artış, çok yerinde ve zamanında yapılmış oldu. Bu desteklerin çiftçiye intikali bahar döneminde yapılacağı için tam da çiftçinin gübre kullanım zamanında destek sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.
Taşpınar, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak meydana gelen gübre fiyatlarındaki artışın, çiftçinin gübre kullanımını azaltması riski taşıdığını belirterek, bu durumun da üründe kalite ve verim kaybına neden olacağı dile getirdi.
Desteklerdeki artışın önemi yineleyen Taşpınar, böylece devletin bir anlamda gübre fiyatındaki artışı sübvanse etmiş olacağını vurguladı.
Taşpınar, ülkedeki hububat ekim alanlarının artması gerektiğine dikkati çekerek, "Hububat ekim alanlarının artması için gübre desteklerinin yanı sıra ürüne verilen kilogram başına 10 kuruş desteğin de 20 kuruşa çıkarılması için girişimde bulunuyoruz. Umarım bu destek de sağlanır. Gübre desteği yanında ürün desteğinin de sağlanması çiftçimize önemli ivme kazandıracaktır." diye konuştu.
"Çiftçilerimizin organomineral gübreye daha fazla yönelmesini öneriyoruz"
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz da gübre desteğinin artması gerektiğini her platformda dile getirdiklerini söyledi.
Gübre fiyatlarında büyük oranda artış yaşandığını vurgulayan Kiraz, "Yapılan destek artışı, bu fiyat artışını telafi ediyor. Gübre destekleri için bütçeden ayrılan tutar, 700-800 milyon lira civarındaydı, şimdi yapılan artışla destek tutarı yaklaşık 1 milyar 600 milyon liraya çıkmış olacak. Gübre desteklerindeki artış, çiftçinin gübre fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle oluşacak mağduriyetinin giderilmesi noktasında yaraya merhem olacak. Bu desteklerin daha da artması gerekiyor. Destekteki artış, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürücü etki yapacaktır." görüşünü dile getirdi.
Kiraz, bitkinin beslenmesinde büyük önem taşıyan organomineral gübre desteklerindeki artışın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu, çok etkili bir gübre. Çiftçilerimizin bu gübreye daha fazla yönelmesini öneriyoruz. Bakanlığımızı bu gübre desteğinden dolayı da kutluyorum. Genel olarak verilen gübre destekleriyle, çiftinin gübre maliyetinin yüzde 10'u karşılanıyordu ancak gübre fiyatlarındaki artışla bu oran yüzde 7'lere düşmüştü. Şimdi verilen destekle bu oran yüzde 14'lere çıkmış olacak. Yılda 6 milyon ton kimyasal gübre kullanılıyor, bu da '15 milyar liralık gübre maliyeti' demek. Yani çiftçi için büyük önemi bulunan bu gübre maliyetinin gelecek senelerde de artarak karşılanması büyük önem taşıyor. Çiftçimizin dünya çitçisi ile rekabet etme şansı artacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.