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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuşuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Süper Lig'e yükselişi kent merkezinde kutlanıyor.
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi." dedi.

18.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi Fotoğraf: Murat Kula/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum." diye konuştu.

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