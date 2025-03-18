Dolar
36.65
Euro
40.12
Altın
3,022.51
ETH/USDT
1,901.60
BTC/USDT
82,926.00
BIST 100
10,858.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dron - Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı. -VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Çinli BYD, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geçti

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek, Ford, General Motors ve Volkswagen'in toplamını geride bıraktı.

Bahattin Gönültaş  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Çinli BYD, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geçti

Berlin

BYD, elektrikli otomobillerin neredeyse normal bir otomobilin yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızla şarj edilmesini sağlayan "Super e-Platfrom" teknolojisini duyurdu.

Yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, yeni batarya söz konusu hızlı şarj sistemi ile beş dakikada 470 kilometre menzile kadar şarj oldu. Bu açıklamanın ardından BYD'in hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 arttı.

Böylece, BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen'in (66 milyar dolar) toplamından daha fazla bir değere ulaştı.

Tesla ile rekabet eden BYD'nin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 değer kazanması dikkati çekti.

4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor

BYD, Çin'de 1,000 kW'a kadar güç desteği sağlayan ultra hızlı elektrikli araç şarj teknolojisine sahip 4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor.

Analistler, söz konusu yeni ürünle, BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, daha yüksek şarj hızı, müşterilere "içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol" sunduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Dünyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

Çinli BYD, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geçti

Çinli BYD, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geçti

Audi, 2029'a kadar 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Moody’s, Volkswagen’in kredi notunu düşürdü

Volkswagen Grubu'nun 2024'te karı geriledi

Volkswagen Grubu'nun 2024'te karı geriledi
ABD'li otomotiv şirketi Ford, Almanya'daki iştirakine 4,4 milyar avroluk mali destek sağlayacak

ABD'li otomotiv şirketi Ford, Almanya'daki iştirakine 4,4 milyar avroluk mali destek sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet