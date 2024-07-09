Dolar
32.88
Euro
35.56
Altın
2,363.70
ETH/USDT
3,067.40
BTC/USDT
57,891.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne katılıyor
logo
Ekonomi

Çinli BYD firması yetkilileri, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Vali Enver Ünlü, "Yapılacak yatırımın Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ahmet Bayram  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Çinli BYD firması yetkilileri, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Manisa

Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, kentte ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehre gelen Çin heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Heyetin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Vali Ünlü, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracak olan dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması yetkililerini bugün İlimizde misafir ettik. Yapılacak yatırımın Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çin heyetinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi
5 ilin valisi değişti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Benzer haberler

Çinli BYD firması yetkilileri, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Çinli BYD firması yetkilileri, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

Türkiye'de yatırım kararına imza atan BYD, teknoloji ve inovasyonla öne çıkıyor

Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı

Bakan Kacır, Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirdi: Türkiye yatırımcılar için doğru adres

Bakan Kacır, Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirdi: Türkiye yatırımcılar için doğru adres
Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi

Bakan Bolat: Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı, ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatların güçlü bir göstergesi
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu devam edecek

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet