Euro
7.73
Dolar
6.86
BIST 100
115,207.90
Altın
1,765.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomobillerinin tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından tescillendi.

Tolga Yanık   | 24.06.2020
Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

İstanbul

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 500'e yükseldi
Belçika normalleşme döneminde dördüncü aşamaya geçiyor
Vuhan'dan Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci tutuklandı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
Çinli şirket Kovid-19 aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak

Benzer haberler

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili