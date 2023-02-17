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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 49,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 49 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 17.02.2023
Çiftçilere yaklaşık 49,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Ankara

Bakanlığın ​​​​​​​Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "49 milyon 411 bin liralık destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 25 milyon 440 bin 246 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 11 milyon 862 bin 50 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 9 milyon 114 bin 573 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 994 bin 131 lira olarak belirlendi.


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