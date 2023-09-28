Dolar
27.43
Euro
28.89
Altın
1,875.02
ETH/USDT
1,617.50
BTC/USDT
26,380.00
BIST 100
8,268.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulunuyor SOLOTÜRK, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST”te gösteri düzenliyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Beşiktaş Kulübü ile Tüpraş arasında yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşmasına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

China Eastern Airlines, İstanbul Havalimanı'na sefer başlattı

Çin merkezli hava yolu şirketi China Eastern Airlines, İstanbul-Şangay seferlerine başladı.

Kenan Irtak  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
China Eastern Airlines, İstanbul Havalimanı'na sefer başlattı

İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda sefer düzenleyen 95. hava yolu şirketi olan China Eastern Airlines'ın "Airbus A330-200" tipi uçakla icra ettiği ilk uçuşta 199 yolcu yer aldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali "A-11" kapısında düzenlenen törende konuşan İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan, Çin'den gelen üçüncü hava yolu şirketi China Eastren Airlines'ın ilk Şangay uçuşunun yolcularını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı olarak günlük yaklaşık 250 bin yolcuyu misafir ettiklerini belirten Khan, "İstanbul'a Çin'den gelen üçüncü hava yolu olan China Eastern Airlines'ı görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

China Eastern Airlines Genel Müdürü Lu Jun ise İstanbul'a sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şangay ve İstanbul'un iki meşhur şehir olduğunu aktaran Lu Jun, "Bu iki şehir arasında uçuş yapmak için İGA ve diğer kuruluşlardan İstanbul'a gelmek için çok destek aldık. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Çinli hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM ek MTV ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti
Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi
Muş'ta geri dönüşlerin yaşandığı yerleşim yerlerine yollar yapılıyor
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim

Benzer haberler

China Eastern Airlines, İstanbul Havalimanı'na sefer başlattı

China Eastern Airlines, İstanbul Havalimanı'na sefer başlattı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Trump’ın paylaşımının ardından "güvenliği için tedbir alacağını" söyledi

Mitsubishi, Çin'deki üretimini sonlandırmayı planlıyor

Borç krizindeki Evergrande, soruşturma çıkmazında iflasa doğru ilerliyor

Borç krizindeki Evergrande, soruşturma çıkmazında iflasa doğru ilerliyor

İstanbul'da metro hatlarındaki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da metro hatlarındaki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor

Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet