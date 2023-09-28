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Ekonomi

Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali güçlendirilerek aktif hale getirilecek

Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali, betonarme yapılarının zemin iyileştirme yöntemindeki problem giderilerek aktif hale getirilecek.

Salih Baran  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali güçlendirilerek aktif hale getirilecek Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'dan sonra Türkiye'de nehir üzerinde inşa edilen Arşimet tribünlü hidroelektrik santralinin Meriç'te yapımına 2021 yılında başlandığını anımsattı.

Santralde kesin kabulün henüz yapılmadığı esnada problem meydana geldiğine işaret eden Sezer, "Teslim aşamasında maalesef burada özellikle lastik savaklarda bir sıkıntı oluşuyor ve orada bir yıkılma meydana geliyor." dedi.

Vali Sezer, aksaklıkla ilgili hem idari hem de adli açıdan yürütülen bir tespit davasının olduğunu vurguladı.

Göreve gelmesi sonrası konuyla ilgili hem akademisyenler hem de DSİ yetkililerinden heyet kurarak inceleme başlattığının altını çizen Sezer, "Burada yıkılan yerlerle ilgili drenaj çalışmaları yapıldı, burada 'jet-grout' (yüksek basınç altında çimento su karışımının zemine enjeksiyonu ile kolon oluşturularak yapılan bir konsolidasyon tekniği) denilen bir dayanak sistemi oluşturulmuş, özellikle yıkılan kısımda bu tekniğin tutmadığı yönünde arkadaşlarımızın raporu ve değerlendirmesi var. Dolayısıyla burada yapımdan kaynaklanan bir sıkıntı var." diye konuştu.

"Yapı güçlendirilecek"

Projede revizyona gidilerek yıkılan kısmın fore kazık uygulamasıyla yapılacağını, sağlam olan elemanlarının da fore kazıkla güçlendirileceğini ifade eden Sezer, 2-3 ay içerisinde inşanın tamamlanmasını öngördüklerine işaret etti.

Hukuki sürecin devam ettiğini, bunun sonucunda tespit edilecek hata sahibine zararın rücu edileceğinin altını çizen Sezer, "Bir taraftan da idari tahkikat kapsamında, burada sorumlular kimler, onlarla ilgili de bir süreç devam ediyor. Bu bütün büyük inşaatlarda olabilen bir şey. Bu büyük bir proje, projelerde bu tür sıkıntılar olabilir. Bununla ilgili de devlette bir hukuk mekanizmamız var, ona göre de süreç her halükarda yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen ve santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konulmuştu.

Ağustos ayındaki test aşamasında lastik savakların betonarme ayaklarında çökme meydana gelmişti.

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