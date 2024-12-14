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Ekonomi

Çin'in hububat üretimi 2024'te ilk kez 700 milyon tonu aştı

Çin'in hububat üretiminin 2024'te ilk kez 700 milyon tonu aştığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Çin'in hububat üretimi 2024'te ilk kez 700 milyon tonu aştı Fotoğraf: Zhong Zhenbin/AA

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin hububat hasadı bu yıl 706,5 milyon ton oldu. Hububat üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 1,5 artarken ilk kez 700 milyon ton barajını aştı.

Çin'in hububat üretimi, son 9 yılda 650 milyon tonun üzerinde gerçekleşmişti.

Bu yıl tahıl üretimi yüzde 1,7 yıllık artarken pirinç, arpa ve darı üretimde artışlar kaydedildi. Patates ve diğer yumru kök bitkilerin üretimi yüzde 1,5 artarken soya fasulyesi üretimi yüzde 0,9 azaldı.

Hububat ekim alanının genişliği geçen yıla kıyasla yüzde 0,3 artışla 119 milyon hektara ulaşırken birim alandaki hasat yüzde 1,3 arttı.

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