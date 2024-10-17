Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan şirketleriyle işbirliğini geliştiriyor
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Azerbaycan'da gerçekleştirilen B2B görüşmeleri sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.
Bakü
ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan başkanlığındaki 21 firma temsilcisinden oluşan heyet, Bakü'de düzenlenen etkinlikte, Azerbaycanlı sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Etkinlikte, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yakup Sefer, Azerbaycan'ın ekonomik durumu ve Türkiye ile ticari ilişkileri hakkında sunum yaptı.
Sefer, "Azerbaycan, Avrasya'ya açılan kapıdır. Burada yapılan yatırım, aslında bütün Avrasya pazarına girilmesi anlamına geliyor. Taşıdığı potansiyel nedeniyle Türk firmalarını Azerbaycan'a davet ediyoruz." dedi.
Etkinlik, Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin B2B görüşmeleri ile devam etti.
ÇİB heyetinde yer alan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çelik sektörünün Türkiye'de ihracatçı sektörler arasında ilk 5'te yer alan lokomotif sektörlerden biri olduğunu söyledi.
Vurdu, Türkiye'nin çelik üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da ise ilk sırada olduğunu belirterek, "Geçen yıl Azerbaycan'ın yaptığı 850 bin tonluk ihracatın yüzde 7,5'ine tekabül eden 64 bin tonunu Türkiye gerçekleştirdi. Biz, Azerbaycan'la ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve bu potansiyeli her iki ülkenin karşılıklı menfaati çerçevesinde ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.
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