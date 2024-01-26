CANİK, ABD güvenlik güçlerine görev tabancası üretmeyi hedefliyor
Türkiye'nin önde gelen silah üreticisi CANİK, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük silah fuarında yeni tabanca modeli CANİK TTI Combatı’ı tanıtırken, 2024 yılında ABD güvenlik güçlerine görev tabancası üretmeyi de hedefliyor.
Las Vegas
Dünyanın önemli av, atıcılık ve silah markalarını bir araya getiren Shot Show’da AA muhabirine açıklamalarda bulunan CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2023 yılında Türkiye ve dünyanın dört bir yanında satışlarda rekor kırdıklarını, 2024 yılında da ivmeyi sürdürerek, ABD güvenlik güçlerinin hizmet tabancası ihalelerini kazanmak için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
CANİK’in dünyaca ünlü Taran Butler ve TTI tasarım ekibi işbirliğinde geliştirilen TTI Combat adlı yeni tabanca modelinin lansmanı, dünyanın en büyük silah fuarı olarak tanımlanan ve her yıl ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Shot Show fuarında yapıldı.
2023 yılılnda ABD’de hafif silahlar alanında %35-40 oranında bir daralma yaşanmasına karşın CANİK’in %10 oranında satışlarını arttırmayı başarmasının arkasında 2023 yılında tanıtımını yaptıkları CANİK’in mikro kompakt tabanca modeli Mete MC olduğunu belirtti. Bu yıl piyasaya sunulan TTI Combat’ın daha ilk günden gördüğü ilginin, aynı başarının tekrarlanacağına işaret ettiğini söyleyen Aral, ABD’de hafif silah pazarında geçen yıl beşinci olduklarını, bu yıl üçüncü sıraya yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. "2024 yılının şimdiden bizim için çok güzel bir yıl olacağını öngörüyoruz. Tabii yatırımlarımızın devam ettiği bir yıl olacak. Şu an Amerika’da bir fabrika yatırımımız tamamlanmış durumda." diyen Aral, ABD'de üretilecek ürünlerle birçok sınırlama ve sorunu da aşacaklarına inanıyor.
“ABD güvenlik güçlerinin hizmet tabancası ihalesini kazanmaya hazırız”
Yıllık 400 bin hafif silah üretimlerinin olduğunu hatırlatan Aral, bu silahların büyük bir kısmının ABD pazarına gittiğini belirtti. Canik, sivil silah pazarında elde ettiği başarıyı, ABD güvenlik güçlerinin silah ihalelerini kazanarak bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu amaçla ABD’nin Florida eyaletinde yeni bir fabrika inşa ettiklerini belirten Aral “2017 yılında biz Amerikan ordusundan sonra en büyük ikinci ihaleye, ABD Gümrükler ve Sınır Muhafaza biriminin ihalesine 4 firmadan biri olarak davet edildik ve kazandık. İhaleyi kazanmış olmamıza rağmen işi Amerika’da üretimi olan firmaya vermişlerdi. O yüzden bir daha bunu yaşamayacağız.” dedi. Güvenlik güçlerinin silah ihalesini kazanabilmek için, üretimin ABD’de yapılması gibi şartların olduğunu belirten Aral, söz konusu fabrikada tabancaların yanı sıra CANİK’in 12.7,20, 25, 30 mm çaplarındaki orta kalibre silahları da üretilebilecek.
CANiK’in ürettiği silahlar Ukrayna cephesinde
Firma, özellikle 2023 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Irak gibi aktif çatışma bölgelerinden ağır makinalı tüfekler, orta kalibre silahlar ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri konusunda artan bir taleple karşı karşıya.
CANİK Dış Ticaret Müdürü Didem Aral, Ukrayna cephesinde kullanılan çeşitli türde silahlarının gerçek bir çatışma ortamında ve zorlayıcı iklim koşullarında iyi bir sınav vererek kendini kanıtladığını belirtirken, Ukrayna'nın kullanımdaki silahlar için referans mektubu gönderdiğini ve savaş sonrasında da CANİK'i Ukrayna ordusunun ulusal ağır makineli tüfeği olarak seçildiğini aktardı. Aral, CANİK'in Malezya donanmasına ait atak botlarını silahlandırdığını, Azerbaycan’da ise ağır makineli tüfekler ve entegrasyon çözümleri sunduğunu ifade etti.
Didem Aral, farklı kalibre ve işlevlere sahip tüm silah ailesinin kendi bünyelerinde ürettiklerinin altını çizerek, “Kalitemizin yanında teslimat sürelerindeki hızımız, diğer rakiplerimizin çok çok önüne geçmemizi sağlıyor.” sözleriyle CANİK’i dünya çapındaki diğer markalarla rekabette öne çıkaran hususları da belirtti.
CANİK’le 5 yılda 12 ödül
CANİK atış takımı kaptanı ABD’li Nils Jonasson, firmanın Shot Show fuar alanındaki standında silah severler ile bir araya geldi. Jonasson, Ekim 2023’te IDPA (Uluslararası Savunma Atıcılığı Birliği) Dünya Şampiyonu oldu. Bugüne kadar CANİK’in SFx Rival platformunu kullanarak yarışan Jonasson, yeni TTI Combat modelini “Namlu önüne takılan ve kolaylıkla sökülebilen kompansatör sayesinde silah düşük geri tepme kuvveti ile çok daha stabil atış yapılabiliyor. Kompansatörün Canik’in patentli kolay sökülebilir özelliği sayesinde de muadillerine nazaran kolay temizlenebiliyor” sözleriyle anlatırken, Taran Butler’ın özel yapım silahlarda görülen özellikleri bu tasarıma aktarmış olmasının silahı müsabaka seviyesine taşıdığına inanıyor.
CANİK standını gezen fuar katılımcıları, dayanıklı, işlevsel ve daha az bakım isteyen CANİK silahlarının çok pahalı modifikasyonları gerektirmeden en üst düzey özellikleri standart olarak sunduğu için tercih ettiklerini belirttiler.
CANiK ve bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup Şirketleri, bu yıl 12'si yurt dışında olmak üzere toplam 14 uluslararası fuara katılacak. Bu kapsamda firmanın, şubatta Suudi Arabistan'daki World Defence Show ve Almanya'da Enforce Tac ve IWA fuarları ardından ABD, Fransa, Afrika, Malezya, Polonya ve Pakistan gibi ülkelerde stand açması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.