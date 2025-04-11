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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,12, avro/TL yüzde 3,31, altının gram fiyatı ise yüzde 6,45 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.050,56 puanı ve en yüksek 9.581,24 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,01 üstünde 9.380,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,36 yükselişle 26 bin 782 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 6 bin 235 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 6,38 artarak 6 bin 633 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 artarak 38,0610 liraya, avro yüzde 3,31 artışla 43,2580 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,34, emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,77 ile "para piyasası" fonları oldu.

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