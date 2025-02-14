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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 2,59, dolar/TL yüzde 0,66, ve avro/TL yüzde 1,86 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya, avro yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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