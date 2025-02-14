Dolar
36.22
Euro
38.05
Altın
2,894.59
ETH/USDT
2,726.90
BTC/USDT
96,750.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,85 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif seyir izleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Açıklanan verinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine gerilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 58'e çıktı.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da büyüme ve enflasyon, İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma
Bakan Tunç: Hiçbir makam veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez
Şehit Uzman Çavuş Oktay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye tüm dünyada küresel adalet ve hakikat mücadelesi veriyor
İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet