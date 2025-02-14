AB, savunma harcamaları için bütçe sınırını kaldırmayı planlıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını Birlik bütçe kurallarından muaf tutmayı teklif edeceğini belirtti.
Brüksel
Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda AB ülkelerinin savunma harcamaları konusunda konuştu.
Avrupa'nın güvenlik ve savunma konusunda daha fazlasını yapması gerektiğine işaret eden von der Leyen, "Avrupa'nın savunma harcamalarında bir artışa ihtiyacımız var." dedi.
Von der Leyen, mevcut durumda üye 27 ülkenin ortalama olarak savunma alanına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sinin altında harcama yaptığını anımsattı.
AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde savunmaya yılda 200 milyar avro civarında harcadığını hatırlatan von der Leyen, bunun geçen yıl 320 milyar avronun üzerine çıktığını ancak bunun da önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurguladı.
Von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 3'ün üzerine çıkarmasının her yıl için yüzlerce milyar avro daha fazla yatırım anlamına geldiğini belirterek, "Cesur bir yaklaşıma ihtiyacımız var." diye konuştu.
AB'nin geçmişteki krizlerde üye ülkelere kamu yatırımlarını önemli ölçüde artırma yetkisi verdiğini hatırlatan von der Leyen, "Şu anda benzer bir yaklaşımı gerektiren başka bir kriz döneminde olduğumuza inanıyorum. Bu yüzden savunma yatırımları için bütçe kurallarından cayma maddesini etkinleştirmeyi teklif edeceğim." ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, muafiyet maddesi ile üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceklerini kaydetti.
AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.
Ancak AB üyesi ülkeler, acil durumlarda kuralları askıya alma kararı alabiliyor. Bu da ülkelere bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla yükseltme imkanı sağlıyor.
AB'den ABD'ye misilleme uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını söyledi.
Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.
Son dönemde küresel meselelere ticari bir işlem gibi yaklaşım sergilendiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın bu yeni gerçeklik karşısında değişmesi, akıllı ve açık görüşlü olması gerektiğini kaydetti.
Von der Leyen, AB'nin rekabetçiliği artırmaya, savunmayı güçlendirmeye ve yapay zeka alanında inovasyona odaklandığını vurgulayarak, yeni gerçeklikte harekete geçmenin büyük önem taşıdığını belirtti.
Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına işaret eden von der Leyen, "İşte bu yüzden ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz." dedi.
Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi anlamına geldiğine ve enflasyonu artırabileceğine dikkati çekerek, "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, şunları kaydetti:
"ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacağız. AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Açıkça konuşayım, dünyanın en büyük pazarlarından biriyiz. Ekonomik güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için gereken bütün araçlarımızı kullanacağız. Çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi bütün aşamalarda koruyacağız."
Von der Leyen, bütün taraflara fayda sağlayacak bir anlaşma üzerine çalışmaya da hazır olduklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.