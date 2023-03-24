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Dünya

AB liderleri bankacılık sektörünü dayanıklı buluyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, birlik bankacılık sektörünün sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü olduğunu, krizlere dayanacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
AB liderleri bankacılık sektörünü dayanıklı buluyor

Brüksel

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin "Avro Zirvesi" adlı ikinci gün oturumunda bankacılık sektöründeki son gelişmeler değerlendirildi.

Toplantı bitiminde yayımlanan zirve bildirisinde, liderlerin ekonomik ve finansal durumu görüştüklerine işaret edilerek, ekonomilerin 2023 yılına yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarına rağmen tahmin edilenden daha sağlıklı girdiği belirtildi.

"Ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmak amacıyla ekonomi politikalarımızın yakın koordinasyonunu sürdürme taahhüdümüzü sürdürüyoruz." ifadesi yer alan bildiride, maliye bakanlarının ekonomik gelişmeleri yakından takip edeceği ifade edildi.

Metinde, güçlü finansal mimarinin, sürdürülebilir yatırımları çekmeye, inovasyon ve istihdamı desteklemeye, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmaya katkı sağlayacağı kaydedildi.

Sermaye piyasalarını geliştirmenin makroekonomik yönetime katkıda bulunacağına işaret edilen bildiride, sermaye piyasaları birliğini ileriye taşımak için ortak çabaların artırılacağına dikkat çekildi.

Bildiride, "Bankacılık birliği, AB bankacılık sisteminin dayanıklılığını önemli ölçüde güçlendirmiştir. Bankacılık sektörümüz güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dayanıklıdır." ifadeleri yer aldı.

Bankacılık birliğini tamamlamak için çalışmaların sürdürüleceğine vurgu yapılan bildiride, bu alanlardaki ilerlemenin gelecek zirvede de değerlendirileceği kaydedildi.

Toplantıya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe katılarak liderlere son gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Liderler, özellikle ABD'deki banka iflasları ve İsviçre'deki bankacılık krizinin AB'ye olası etkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Geçen haftalarda ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da da İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri artırmıştı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.


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