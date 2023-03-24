Dolar
19.08
Euro
20.52
Altın
1,991.08
ETH/USDT
1,765.00
BTC/USDT
28,028.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nükleer kıyameti yakınlaştırıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesinin nükleer kıyameti her gün yakınlaştırdığını belirterek, "Mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Rusya: Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nükleer kıyameti yakınlaştırıyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Moskova

Medvedev, başkent Moskova'da Rus gazetecilerine verdiği röportajda, güncel konulara dair açıklama yaptı.

Nükleer savaşın yaşanması ihtimalini değerlendiren Medvedev, "Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nihayetinde nükleer kıyameti her gün yakınlaştırıyor. Bu, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez ancak mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor. Bundan emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın geri alınması ile ilgili açıklamalarına değinen Medvedev, bunun "propaganda" olduğunu söyledi.

Medvedev, "Kırım'ın ele geçirilmesi yönündeki girişimlerle bağlantılı bazı ciddi saldırılar olur ise bu, nükleer caydırıcılık doktrinde öngörülen silahlar dahil tüm koruma amaçlı araçların kullanılması için sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna, barış müzakerelerine karşı çıkıyor"

Medvedev, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değindi. Bu meselenin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduklarını ancak Ukrayna'nın buna karşı çıktığını vurgulayan Medvedev, "Okyanusun ötesinden onlara bu konuda izin verilmiyor." dedi.

Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya mümkün oldukça büyük zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.

Medvedev, ABD'li uzmanların, Rusya'nın yaptırımlar ve fiyat artışları nedeniyle 2033'te dağılacağı yönündeki görüşlerine ilişkin ise mevcut koşullarda ABD'nin dağılma ihtimalinin Rusya'ya göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı
Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Rusya: Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nükleer kıyameti yakınlaştırıyor

Rusya: Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nükleer kıyameti yakınlaştırıyor

Ukrayna: Tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettik

Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde Rus saldırısının ardından halk yaralarını sarmaya çalışıyor

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde Rus saldırısının ardından halk yaralarını sarmaya çalışıyor
Finlandiya Ukrayna'ya 3 tank daha gönderecek

Finlandiya Ukrayna'ya 3 tank daha gönderecek

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını beklemiyoruz

Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını beklemiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet