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Ekonomi

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar/TL yüzde 2,02, avro/TL yüzde 2,31 değer kazandı.

Bahar Kara   | 12.07.2019
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar yüzde 2,02, avro yüzde 2,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 99.870,63, en düşük 96.270,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,55 azalışla puandan 97.098,34 tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,37 artışla 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 1.738,00 lira oldu. Geçen hafta 411,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 425,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,02 değer kazanarak 5,7530 liraya, avro da yüzde 2,31 artarak 6,4710 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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