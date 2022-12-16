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Ekonomi

Bu ay yaklaşık 367 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla bu ay 366 milyon 630 bin 637 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 16.12.2022
Bu ay yaklaşık 367 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Ankara

Yanık, yazılı açıklamasında, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirtti.

Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda Bakanlık olarak SED hizmet modelini uyguladıklarına işaret etti.

SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini bildiren Yanık, şu bilgileri paylaştı:

"İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 lira tutarında SED ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı, 3 milyar 499 milyon lira oldu. SED uygulaması kapsamında, 2003'ten bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin 360 lira ödeme yapıldı. SED hizmetinden 157 bin civarında çocuk yararlanıyor."


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