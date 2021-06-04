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Ekonomi

Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına işe alım gerçekleştirecek

Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri alanında yeni işe alımlar gerçekleştirecek.

Belgin Yakışan Mutlu   | 04.06.2021
Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına işe alım gerçekleştirecek

İstanbul

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, gelecek vizyonunu bilişim teknolojileriyle birleştiren, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş yeni çalışma arkadaşları arıyor.

Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri Ana İş Grubu'na bağlı direktörlüklerinde çalışmak üzere "BT Uzman Yardımcısı" unvanında işe alımlar gerçekleştirilecek.

İşe alım sınavı için başvurular, 30 Haziran'a kadar "kariyer.borsaistanbul.com" üzerinden yapılabilecek.

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