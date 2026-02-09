Dolar
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 316,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 194,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verilere odaklanırken, BIST 100 endeksi günü genele yayılan alımlarla birlikte pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ile ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

