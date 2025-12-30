Dolar
42.94
Euro
50.53
Altın
4,370.09
ETH/USDT
2,978.10
BTC/USDT
88,655.00
BIST 100
11,220.17
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,88 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, yılbaşı tatili öncesinde işlem hacmi düşük seyrederken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Almanya ve Japonya'da piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını, İngiltere'de ise piyasaların erken kapanacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

