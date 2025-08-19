Dolar
40.89
Euro
47.70
Altın
3,318.66
ETH/USDT
4,181.40
BTC/USDT
113,792.00
BIST 100
10,962.02
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundan gelecek açıklamalar yatırımcıların odağında yer alıyor. BIST 100 endeksi ise gün içinde en yüksek 10.993,61 seviyesine çıkarak 11.000 seviyelerini test ederek, günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.850 ve 10.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz

