Dolar
41.68
Euro
48.84
Altın
3,954.02
ETH/USDT
4,675.40
BTC/USDT
125,200.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek “Türkiye Innovation Week” etkinliği öncesi Galata Kulesi’nde özel bir mapping gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,6 puan azalırken, toplam işlem hacmi 117,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,50 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,69 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 8,24 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, ABD'deki Halkbank davasına ilişkin gelişmelerin ardından bankacılık endeksi öncülüğünde genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

Halkbank ise ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin, "İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TCMB Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumun ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da hanehalkı harcamaları, öncü endeksin, Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının, Almanya'da ise fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de ise federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet