Dolar
43.28
Euro
50.26
Altın
4,604.72
ETH/USDT
3,305.00
BTC/USDT
95,497.00
BIST 100
12,529.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 12.486,53 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Mahmut Çil  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Borsa güne rekorla başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan ve yüzde 0,24 artışla 12.486,53 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Küresel piyasalar, ABD'de olumlu gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın, jeopolitik gerilimler ve tarife belirsizlikleriyle karışık seyrediyor. Yurt dışından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi ise haftanın son işlem gününe rekorla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 seviyesinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı
Doğuda etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor
İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda artan rolünü değerlendirdi
Kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü negatif seyirle tamamladı

Borsa günü negatif seyirle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet