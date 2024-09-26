Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,627.00
BTC/USDT
64,000.00
BIST 100
10,031.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BMD üyeleri "fahiş kira artışı talepleri" için bir araya geldi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi markalar, "fahiş kira artışı talepleri" ve AVM'lerdeki genel giderlerle ilgili sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Gökhan Yıldız  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
BMD üyeleri "fahiş kira artışı talepleri" için bir araya geldi

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, çatısı altında 516 marka bulunan derneğin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, "fahiş kira artışı talepleri" ve AVM'lerdeki genel giderlerle ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantıya, Ticaret Bakanlığı Perakende Ticaret Daire Başkanı Burak Kaplan ile BMD Başkanı Sinan Öncel de katıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Öncel, kiranın markalar için en önemli maliyet kalemleri arasında yer aldığını aktardı.

Üye markaların yüzde 91'inin fahiş kira artış taleplerinden şikayetçi olduğuna işaret eden Öncel, şunları kaydetti:

"10 uzama yılı sona eren kontratlarda yüzde 400-500'e varan oranlarda kira artış talepleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca şeffaf olmayan ortak alan giderleri nedeniyle AVM'lere her ay en az 700 milyon lira fazladan ödeme yapıyoruz. Her iki konuda da üyelerimizden yoğun şikayetler alıyoruz. Er veya geç fiyatlara yansıdığı için enflasyonla mücadeleye de zarar veren fahiş kira artışı talepleri ve şeffaf olmayan ortak alan giderleri sorununu yaklaşık 250 markamızın temsilcilerinin katıldığı toplantıda bütün boyutlarıyla ele aldık. Kiralarla ilgili kalıcı çözüm için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerekliliği konusunda ortak mutabakat oluştu. Genel giderlerle ilgili de AVM yönetimlerinin Şubat 2023'te yürürlüğe giren yasanın gereklerini yerine getirmelerini bekliyoruz."

Perakende cirolarında yabancıya satışların önemli yeri olduğunu vurgulayan Öncel, "Ülkemize 8 ayda gelen ziyaretçi sayısında yüzde 7,1'lik artışa rağmen üyelerimizin yüzde 80'i, yani her 5 markamızdan 4'ü, aynı dönemde yabancıya adet satışının geçen yıla göre azaldığını beyan etti." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
MSB: (Lübnan'daki gelişmeler) Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır
Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
İklim değişikliğinin kahve üretim alanlarını da değiştirmesi bekleniyor
Yılan balığı neslinin devamı akarsulardaki yaşam alanlarının korunmasına bağlı

Benzer haberler

BMD üyeleri "fahiş kira artışı talepleri" için bir araya geldi

BMD üyeleri "fahiş kira artışı talepleri" için bir araya geldi

Konutta talep "deprem riski düşük bölge"lere kayıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet