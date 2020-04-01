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Ekonomi

BMC Otomotiv'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

BMC Otomotiv, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu.

Sefa Şengül   | 01.04.2020
BMC Otomotiv'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

Ankara

BMC Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'den destek verilen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na şirket de katıldı.

Açıklamada küresel bir sorunla millet olarak mücadele edildiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimizin huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşabilmesi için birlik ve beraberliğimizin zirveye ulaşıp milletçe somut sonuçlar alacağımıza şüphemizin olmadığı bu dönemi hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. 1964'ten beri Türkiye'nin lider, yerli ve milli otomotiv üreticisi BMC Otomotiv olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de 1 milyon lira ile katılıyoruz."

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